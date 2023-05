Hoezo géén draagvlak voor Borssele 2 en 3?

column oscar garschagen Een blauwe muur van vrouwen

Eigenlijk had ik er geen zak zin in. Weer verkiezingen in Amerika, weer die gecoiffeerde kop van ‘pussy-grabber’ Trump op de buis, weer bakken vol geraaskal van verkiezingsontkenners. Voor het eerst sinds de verkiezing van John F. Kennedy dacht ik: de grootste politieke show ter wereld, my ass. Maar in het holst van de nacht ging mijn Amerika-licht - we hebben er zes jaar gewoond- weer aan toen op mijn iPhone nieuwsflitsen uit de VS oplichtten.