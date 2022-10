Hoe de koning zich nuttig kan maken in Qatar

column oscar garschagen Lege ogen van kinderen verbergen vreselijke verhalen

Met lege blik staart het jochie in een fanshirtje van Dynamo Kiev naar vredige taferelen van ijsjes lebberende toeristen. Zijn moeder doet in Het IJskasteel in Westkapelle bestellingen met Google Translate. Een wat oudere broer komt somber kijkend naast hem zitten op de suikerspinkleurige stoeltjes. Ze zijn ver van huis, maar de boze en gewelddadige wereld die zij hebben achtergelaten weerspiegelt in hun ogen. Hun stugge moeder wil alleen kwijt dat ze uit de buurt van Kiev komen. De journalist in mij zwijgt. Uitdrukkingsloze, starende ogen van kinderen in oorlogszones heb ik in Gaza ook vaak gezien, ze verbergen de vreselijkste verhalen. Wij hier zien de tv-beelden - en niet eens de gruwelijkste - maar zij hebben de verschrikkingen meegemaakt en geroken.

15 april