Het woord is nu aan ons

column oscar garschagen Babyboomer Oliver Stone heeft helemaal gelijk

In zijn nieuwste documentaire, Nuclear Now, gaat drievoudig Oscar-winnaar Oliver Stone opmerkelijk subtiel te werk. Rauwe beelden als in Platoon en Natural Born Killers ontbreken, een ophefmakende complottheorie als in JFK ontbreekt. De toon is kalm, bijna bedaagd zelfs en de feiten kloppen. Daardoor is Nuclear Now een scherp, filmisch pleidooi voor de inzet van kernenergie tegen klimaatverandering geworden.