Het laten vallen van Zuid-Europa zou rampzalig voor Zeeland zijn

Shelterci­ty?

15 mei De burgemeester van Middelburg is gepikeerd. Mijn constatering vorige week dat het stadsbestuur ‘wegkijkt’ van de weeskinderen in Griekse vluchtelingenkampen, had hem geraakt. Middelburg doet al veel voor vluchtelingen, schreef hij. Wat mij verbaasde, antwoordde ik, was - en is - dat Middelburg niet als een van de eerste steden in Nederland de deur opende voor deze ‘alleenstaande minderjarige asielzoekers’.