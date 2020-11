Het begint een tikkeltje maniakaal te worden

Column Oscar Garschagen Zeeland kan een ideale thuis­werk-provincie worden

21 augustus ,,Weet je, jullie zijn trendsetters door van de stad naar het platteland te verhuizen’', appt een randstedelijke vriend jaloersig. Wij trendsetters? Haha, dat is dan voor het eerst in ons leven. ,,Het platteland heeft de toekomst. Zeg wat kost een beetje huis bij jullie?’'. Per emoticon schrikt hij zich rot van de vele eurotekens in het antwoord.