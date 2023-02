Heel Hrieps gaat Louis missen

column oscar garschagen Zeg nooit meer dat Noord-Beveland saai is

‘Noord-Beveland’ neem je niet even mee naar het strand. Het boek over ‘peeland’, dat vandaag verschijnt, is van het formaat terrastegel. Dat is ook nodig om een ,,experimenteel totaalboek’’ te maken, zegt uitgever Matty Verkamman in Kats. Uit een eerdere, succesvolle proef met het nog omvangrijkere en dure ‘Tholen’ put hij de hoop dat ook ‘Noord-Beveland’ zal aanslaan. Vermoedelijk ben ik niet de enige die verbaasd is dat er over het verstilde, strak gelijnde en - sorry, sorry - saaie Noord-Beveland zoveel te vertellen valt. Een kwestie van grondige, onthaaste journalistiek en prachtige fotografie.