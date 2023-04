Haha, jij bent dus een monarchist

column oscar garschagen Hup, hup Nederland, allemaal aan de warmtepomp

Hup, hup Nederlanders, allemaal van het gas af en snel een beetje graag, tempo, tempo. Is het niet vanwege Poetin of Parijs dan wel je eigen portemonnee. De boodschap van de onvermoeibare Hugo de Jonge, die zich nu opwerpt als nationale bouwheer van alles, is duidelijk; niets doen is duur, dom en ongezond. Hogere machten dan de Zeeuwse christendemocraat, dwongen mij al eerder tot actie. Behalve dat de energiecrisis zich al vorig jaar aandiende, bliezen in februari Dudley, Eunice en Franklin onze achttien zonnepanelen als dorre boomblaadjes van het dak af.