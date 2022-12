Groeten uit nucleair Zeeland

Graag had ik langer gewerkt aan het symbool van industrieel Zeeland. Siemens, die de Zeeuwse stekkerdoos bouwde, betaalde riant. Mijn spaarplannetje voor mijn eerste auto, een Kever, crashte. Of ik dan niet tegen kernenergie was, vroeg een altijd heel erg principiële vriend die over alles al een mening had. Och, ja, nou nee eigenlijk. Later boezemde ‘Tsjernobyl’ in 1986 wel instinctieve angst in. En ‘Fukushima’ in 2011, waar ik beroepshalve was, versterkte dat gevoel. Maar, zo bleek ook, er was daar niemand door straling omgekomen. In Tokio was de vrees voor een aardbeving groter dan een nucleair armageddon. Mijn geigerteller sloeg zelfs op vijftig kilometer van Fukushima niet uit naar de rode zone.