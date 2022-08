Gaat Rutte-4 boven zichzelf uitstijgen?

column oscar garschagen In Antwerpen, de Ollandse consumen­ten­hel

,,Stout. Jullie zijn stout geweest,’’ mailde een vriendin plagend. Oei, betrapt. We hadden inderdaad niet naar Mark Rutte geluisterd en zijn toch in Antwerpen gaan winkelen. ,,En nu spijt en een schuldgevoel omdat jullie je het lot van anderen en een eventueel zorginfarct niet aantrokken?’’, wilde de vriendin in wie een dominee schuilt, weten. Nee, niet echt. Dat met Omikron niet te lachen valt, snappen we. Maar waarom Nederland hard aan de noodrem trekt terwijl amper 45 minuten rijden zuidwaarts winkels en café’s openblijven om de stemming in donkere dagen er een beetje in te houden, is een EU-raadsel .

24 december