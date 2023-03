Even om een boodschapje eindigde fataal voor Kashmir

column oscar garschagen De Nieuwe Sluis wordt de voordeur naar Parijs

Napoleon Bonaparte vond het ruim 200 jaar geleden al een briljant idee - van zichzelf uiteraard - om de bekkens van de Seine en de Schelde aan elkaar te koppelen met een nieuwe waterweg. Toch moest het tot vorige week duren voordat bij Compiègne de eerste spade in zware klei werd gestoken om het Seine Noord-Europa-kanaal uit te graven. De zucht van opluchting dat vorige week eindelijk is begonnen met dit ‘kunstwerk van faraonische omvang’ (Courrier picard) was zelfs hoorbaar in de directiekamers van North Sea Port en naburige bedrijven. Snippers strategisch goed nieuws zijn immers schaars in tijden van wereldwanorde.