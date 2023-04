Eens op het water altijd op het water

Toch stemmen maar met frisse tegenzin

Wonen we in een onbereikbaar dorp? Of in een gebarricadeerde straat? Hoe het komt, weet ik niet, maar ook in deze verkiezingscampagne heeft geen enkele politieke zendeling bij ons aangebeld en gevraagd om onze stem. Heel raar want in alle verkiezingsprogramma’s wordt ‘de burger centraal’ gesteld en verzekeren keurig gekapte kandidaten dat onze ‘mening telt.’ Zou het werkelijk? Kom dan eens langs! Of is huisbezoek, canvassen, té Amerikaans ?