Een politieke crisis in een economisch paradijs

column oscar garschagen,,Van de politiek en die kabinetsformatie snap ik écht de ballen”, moppert de Laphroaig-sippende man aan de hotelbar. ,,De economie is beresterk, bedrijven smeken om personeel, de lonen stijgen en er is geld zat. Toch blijven die politici kibbelen en kiften. Begrijp jij waarom we nog geen regering hebben?” ,,Nee, ik eigenlijk ook niet. Een politieke crisis in een economisch paradijs. Inderdaad ongekend. Maar wees gerust, het is echt niet erg het parlement een tijdje niets doet. Kunnen ze ook niets verkloten. De overheidsbureaucratie draait gewoon door hoor. Alles komt goed. Zag je ook in België.”