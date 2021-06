Een dictator die ons wegstuurde als we hoeken afsneden, scheenbeschermers vergaten of kniekousen lieten afzakken

column oscar garschagen ‘Stop met de Molukkers in een slachtof­fer­rol te duwen’

16 april De eerste keer dat ik pisang goreng at, was in Woonoord Koudekerke ofwel een Ambonezen-kamp. Mijn vader, geboren op Sumatra als planterszoon, ging daar buurten vanuit ons vakantiepension. Als Maleis sprekende totok werd hij warm ontvangen. Van de oorlogstrauma’s en boosheid van de Molukse KNIL-militairen en hun families over de ijskoude ontvangst en de vernederingen was niets te merken. Er was die dag een gezellig feest aan de gang.