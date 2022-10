Domweg gelukkig op het andere platteland

column oscar garschagen Is de heisa om de Hedwigepol­der nou eens afgelopen?

De hoeves zijn gesloopt, de akkers omgewoeld en de populieren omgehakt. Alle natuur is in Nederland mensennatuur, las ik ergens. Dat klopt als we uitwaaien op de dijk van de Hertogin Hedwigepolder en kijken naar de kale moddervlakte waar in de verte graafmachines nieuwe natuur aan het scheppen zijn. Het is stil aan deze frontlinie van de strijd tussen mens en milieu. De oorlog lijkt gestreden, het wachten is op het getij in het nieuwe grenspark Groot-Saeftinghe, waar lepelaars, kluten en wilde eenden neerstrijken. Eindelijk wordt het politieke horrorverhaal over dat kleine poldertje in Oost-Zeeuws-Vlaanderen afgesloten.

