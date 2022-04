Debatteren zonder gescheld en getier

column oscar garschagen Online-bag­ger is duizend maal giftiger dan PFAS in de Wester­schel­de

Op hoop van geboosterde zegen verlaten we het kerkgebouw in Vlissingen waar de GGD Zeeland vooruit kijkt naar omikron en daarom omziet naar ons. De sfeer is ondanks zwartgallige virologische voorspellingen ontspannen. Het tempo van heel opmerkelijk maar één prikker ligt hoog. Een wijze commentator constateerde deze week dat in de GGD-prikstraten de stille meerderheid in Nederland het anti-vaxers-rumoer op indrukkende wijze overstemt. Hoezo tweedeling. Dat beeld klopt in Vlissingen en wordt een paar uur later bevestigd in het Rotterdamse Erasmus MC. In de hoofdstraat van deze stad in de stad is een omvangrijke vaccinatiehoek ingericht. Wie bang is, kan een virtual reality-bril opzetten om een afleidend reisje naar een zonnig oord te maken, terwijl de prik wordt gezet.

17 december