De Zeeuwse prinses is klaarwakker

column oscar garschagen De aanzwellen­de narigheid over de miljarden­win­sten van farmaceu­ten? Benepen

Hebbes! Prik 2, bevrijding uit een glazen potje, zit er in. En mijn decennia oude gele boekje is door GGD Zeeland afgestempeld. Toch nog een paar jaar eerder dan ik had verwacht. Onvrij of geketend heb ik mij echter geen seconde gevoeld. Avontuur genoeg in mijn boekenkast en mijn hoofd. We hebben vanaf de bank veel gereisd, onder andere naar Jeruzalem en Java.

4 juni