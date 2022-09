De Nieuwe Sluis wordt de voordeur naar Parijs

column oscar garschagen Koeman’s droom na 14 maanden vervlogen

Ronald Koeman kan vijf dagen per week golfen, ook leuk naar het schijnt. Die oprotpremie van 12 miljoen zal de pijn van zijn ontslag verlichten, maar beslist niet wegnemen. Zijn hele loopbaan wilde hij immers al hoofdcoach worden van FC Barcelona waarmee hij in 1992 als speler op Wembley de Europa Cup 1 won en zegt nu in het Catalaans: adéu. Hij begon er 14 maanden geleden aan, na een hartaanval. Wie dat niet begrijpt, zoals ik, en geen verstand heeft van voetbal, zoals ik, en zich vaak afvraagt waarom Barça altijd weer wereldnieuws is, is het boek FC Barcelona, het imperium, echt een ogen-opener.

29 oktober