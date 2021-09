Dat het westen alle jihadisten onbedoeld geholpen heeft is om opnieuw rillingen van te krijgen.

column oscar garschagenZelfs op deze warme, Parijse zomeravond lopen de rillingen bij ons over de rug als we in stilte naar de negentig namen op het Bataclan-monument staren. Behalve dit in een parkje verstopt tableau herinnert aan de lommerrijke Boulevard Voltaire niets aan die terreurnacht in november 2015. De brasserie van het theater in Chinese stijl zit ook in coronatijd gezellig vol. De doodsangst in de grote zaal, het knallen van AK’s, de dolle paniek lijken vlak voor het Bataclan-proces bijna vergeten. ‘Zo zinloos’ is het enige wat wij kunnen uitbrengen. In het Bataclancafé een wijntje drinken is te genant.