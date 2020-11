Dank je, Joe

column oscar garschagen Rexit, lexit

23 oktober ,,Alex, mi amor, waar denk je aan?’’ ,,Maxima, mi cielo, ik overweeg of we het contract van het Huis van Oranje met het Nederlandse volk moeten opzeggen.’’ ,,Dios mio Alex. Lexit! Rexit! Por qué? Je fantaseert.’’ ,,Max, luister, iedereen zal toch begrijpen dat we ons soms denkbeeldig afvragen of we nog wel hun koning en koningin willen zijn.’’ ,,Tuurlijk, maar abdiceren? Lijkt mij een beetje dom.’’