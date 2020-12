CDA-blues. Een politieke Diego Maradona zal de Zeeuwse Rotterdammer nooit worden

Christendemocraten zagen hun partij wegglijden richting electoraal ravijn als De Jonge nog veel langer hun kop in de komende verkiezingscampagne was gebleven. In de afgelopen weken werd steeds duidelijker dat het CDA onder zijn leiding bezig was de historische kans om zich in tijden van corona te profileren als een stabiele partij te missen. Duidelijk was ook dat de Zeeuwse Rotterdammer nooit een politieke Diego Maradonna zou worden. En al evenmin een Jan Peter Balkenende, de roestvrije, professorale Biezelinger, die in 2002, 2003, 2004 en 2006 zijn partij onverwacht uit een diep tal trok.

Het CDA bidt nu om een nieuwe wederopstanding. Maar vergrijzing en versplintering verhinderen dat CDA-ers ooit weer kunnen zeggen: ‘’We run this country’’( het anglofiele Tweede Kamerlid Joost van Iersel in 1986).Wie mogelijk wél de CDA-droom -weer de grootste partij zijn- kan waarmaken, is Wopke Hoekstra, denkt nu menig CDA-politicus. De Leidse corpsbal zou opgewassen zijn het electorale kanon Rutte. Tenminste, als hij alsnog bereid is in het strijdperk te treden. Anders is daar Pieter Omtzigt met zijn computerbrein. Of met Hoekstra of Omtzigt de neergang tot staan wordt gebracht, is de vraag. Hebben zij wel een aansprekend programma? Lees het knappe, scherp getimede De tand des tijds, het CDA in de nieuwe eeuw van Binnenhof-insider P.G. Kroeger en leer dat in het CDA niets uitgesloten moet worden. Het CDA is niet alleen het toneel van intriges, coups, triomfen, verraad, maar ook van daadkracht en verrassende wederopstandingen.