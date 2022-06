Het is helemaal niet klote om boer te zijn

column oscar garschagen ‘Zouden ze ook de politie hebben gebeld als ik blauwe ogen en een witte huid had’, vroeg hij zich af

Zelden trekt Middelburger Bram Mvambanu, in hiphopland beroemd als rapper Cycz, racisme- en woke-kaarten. Natuurlijk, als tiener ontdekte hij op pijnlijke wijze dat zijn huidskleur, donker als pure chocolade, zijn identiteitskaart is. Incidentjes bij ouders van vriendjes en bij een disco die hem de toegang weigerde, lachte hij lang weg. En als rapper is zijn huidskleur toch wel een bonus, zegt hij zonder een spoor van ironie. ,,Daardoor val ik in mijn Zeeland op en in Rotterdam of Brussel helemaal niet’’, grijnst nuchtere Bram (27) die op Scalda en de Hogeschool Zeeland marketing- en business-diploma’s haalde en nu in de jeugdzorg werkt.

