Bin jie noe bedonderd

column oscar garschagen Hoe de koning zich nuttig kan maken in Qatar

Kotsend, altijd koortsig, vaak huilend werkte de Bengaal Gaziur Rahman (26) mee aan de bouw van Stadion 974 en een gasfabriek in Qatar. In de verzengende hitte zag hij maten sterven. Uitgemolken door illegale ronselaars en nog steeds ziek keerde hij terug naar zijn dorp in Bangladesh, waar hij sprak met sportjournalist Matthijs van Dam van Trouw. Hoewel het verhaal van de systematische uitbuiting in Qatar al sinds 2014 bekend is, toch een onthutsend relaas. Net als de VPRO-reportages van Danny Ghosen, die in Nepal nabestaanden van in Qatar omgekomen bouwvakkers sprak.

21 oktober