Baudet in Zeeland: een gotspe

column oscar garschagen Sorry en het zwarte verleden van Zeeland

Noem een schanddaad of er is officieel excuus voor gemaakt: de Shoah, het Derde Rijk, de Japanse bezetting van China, de smeerpijperij in de RK-kerk. En vorig jaar hakkelde de koning nog verontschuldigingen voor drie eeuwen Nederlandse uitbuiterij in Indonesië. Sorry is niet langer het moeilijkste woord voor hooggezetenen, ook al waren zij zelf geen daders.

2 juli