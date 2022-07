Aangenaam wonen in een plant

column oscar garschagen Nog even en we krijgen hier ook Randstad­toe­stan­den

,,Deze weken zonder Duitse en Belgische gasten, o wat heerlijk, die stilte! Het is hier vaak te vol en te druk’’, verzucht een dorpsgenote. Kan toeval zijn, maar ze is in korte tijd de zoveelste die in alledaags gesprekjes klaagt over te veel mensen. ,,Nog even en we krijgen hier ook Randstadtoestanden’’, mopperkont een nieuwe kennis, een Randstad-vluchteling. Stil Zeeland is het mooiste Zeeland klinkt het verlangend.

