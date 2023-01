Ronald Koeman onder indruk van Kroatië: ‘Moeilijk te bespelen team met veel kwaliteit’

Bondscoach Ronald Koeman kijkt uit naar de halve eindstrijd tegen de Kroaten. ,,Ik vind het een moeilijk te bespelen team, met veel kwaliteit. Het is een ervaren ploeg die uitstekend heeft gepresteerd op grote toernooien.”

Kroatië verloor de finale van het WK van 2018 en eindigde eind vorig jaar als derde op de mondiale eindronde in Qatar, na onder meer een zege na strafschoppen in de kwartfinales op Brazilië. De 37-jarige Luka Modrić is nog steeds de sterspeler van de ploeg, die Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk voorbleef tijdens de poulefase van de Nations League.

Volledig scherm Luka Modric. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Nederland speelt op 14 juni tegen Kroatië in de Kuip. Recordinternational Wesley Sneijder verrichtte de loting bij de UEFA. Hij koppelde Spanje aan Italië in de andere halve eindstrijd. Zij treffen elkaar 15 juni in De Grolsch Veste in Enschede. De finale is op 18 juni in de Kuip.

Koeman stond in 2019 al eens met het Nederlands elftal in de finale van de Nations League. Portugal bleek destijds met 1-0 te sterk. Gonçalo Guedes maakte het enige doelpunt in die wedstrijd.

Koeman heeft zin in Nations League

,,Ik verheug me op het toernooi”, blikte Koeman vooruit. ,,Het is goed om te spelen om een prijs, en zeker na de verloren finale van 2019 willen we wat rechtzetten. Daarbij vind ik het erg leuk dat de wedstrijden in Nederland worden gespeeld. Dat is prachtig voor onze fans en natuurlijk ook voor onszelf.”

Op 24 maart zit Koeman voor de eerste maal op de bank in zijn tweede termijn als bondscoach. Frankrijk is dan in Parijs de eerste tegenstander in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024. Drie dagen later staat een thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma.