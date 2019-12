Zwijgzaamheid van Dow over lekkage benzeen werkt averechts

COMMENTAAR Makkie voor smokke­laars

2 december Zuid-Amerikaanse drugs komen via de Vlissingse haven Europa in. De afgelopen weken werden partijen uit Ecuador onderschept. Soms waren de drugs al in Zeeland, soms was de container nog onderweg naar een Vlissings bedrijf. De drugssmokkelaars laten zich duidelijk niet afschrikken. Het is het bekende verhaal, ook uit andere havens. Maar ronduit alarmerend is de noodkreet van een douaneman in het tv-programma Narcostaat. In Vlissingen zou de douane te weinig mankracht hebben om containers te scannen. De Belastingdienst, de moederorganisatie van de douane, ontkent dit.