‘Zonder Belgische ziekenhuizen wordt de gezondheidszorg in Zeeuws-Vlaanderen uitgehold’

Sinds jaar en dag maken wij als Zeeuws-Vlamingen (noodgedwongen) gebruik van zowel de faciliteiten in Nederland als in België. Binnen de Europese lidstaten geldt vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dit is een groot goed en heeft geleid tot intensievere samenwerking op allerlei gebied. Blijkbaar geldt dat niet voor onze gezondheidszorg. Ieder land heeft de eigen gezondheidszorg geregeld, zonder dat dit in Europees verband is uitgewerkt. Dat is heel vreemd. Eén van onze basisbehoeften is toch kwalitatief goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg?