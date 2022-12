Zeeuwse binnensteden bruisen door buitenlandse studenten

Sommige vraagstukken zien er fundamenteel anders uit afhankelijk van hoe je kijkt: door de bril van de Randstad of die van de regio. Dit geldt ook voor de toename van het aantal internationale studenten. In steden als Amsterdam en Utrecht leidt dit tot uitpuilende faculteiten, grote kamernood en een groot beslag op belastinggeld. Het lijkt dan ook begrijpelijk dat de Tweede Kamer, met dit in gedachten, recentelijk kennisinstellingen opriep om te stoppen met de werving van internationale studenten.

Onbegrijpelijk en schadelijk

Voor veel regio’s is deze oproep echter onbegrijpelijk, en ook echt schadelijk. Neem Zeeland en Friesland. Beide ‘krimpregio’s’ hebben, mede door internationalisering, in de afgelopen jaren een belangrijke sociaaleconomische ontwikkeling doorgemaakt. Het markante stadhuis in Middelburg vulde zich met, veelal internationale, studenten van het university college, net zoals de prachtige voormalige bibliotheek De Beurs in Leeuwarden. Docenten kochten huizen, leegstaande gebouwen werden studentenwoningen en inwoners constateerden tevreden dat hun binnensteden zoveel bruisender waren dan voorheen. De university colleges in Leeuwarden en Middelburg bieden in goede samenwerking met lokale huisvesters zelfs gegarandeerde huisvesting aan.