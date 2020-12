Wie pakt de grote hamer? Burger kan best zelf de volgende stap zetten op weg naar de totale lockdown

commentaar Kamer op weg naar einde tol

19 november Wat moet je als inwoner van Zeeuws-Vlaanderen met de politieke aandacht voor een tolvrije tunnel? Blij zijn, hoopvol, kritisch of cynisch? Zegt u het maar. Gisteren kwam de Westerscheldetunnel voorbij in het debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de Tweede Kamer is een breed besef dat de tolheffing niet meer van deze tijd is. Maar vraag naar een oplossing en de antwoorden lopen zo ver uiteen dat je er moedeloos van wordt.