Werkgevers vragen te veel

Vrijheids­mars was onzinnig én nuttig

25 september In de corona-aanpak van het kabinet is het verschil tussen zin en onzin niet altijd duidelijk. De ene dag is het toverwoord ‘groepsimmuniteit’, de volgende dag is het achterhaald. Dan zijn landelijke maatregelen heilig, dan weer moet het met gepriegel in de regio. Het tekent deze tijd: de regering ontdekt werkende weg wat verstandig is. Daarom moet elk tegengeluid worden gekoesterd. Om van te leren. Maar er zijn uitzonderingen.