We zien net iets te vaak de minder koninklijke kant van de vorst der Nederlanden

commentaar On-Zeeuws omdenken

22 september Na hun opleiding in Zeeland zwermen de studenten van University College Roosevelt uit over de wereld. Ze kunnen hun master immers hier niet halen. Omdat het fundament dat in Middelburg is gelegd zo stevig is, staan de deuren van binnen- en buitenlandse universiteiten, vaak niet de minste, voor hen open. Die zijn we voor eeuwig kwijt, zou je denken. Maar nee, een flink aantal vestigt zich na de studie weer in Zeeland, ook als ze hier oorspronkelijk niet vandaan komen.