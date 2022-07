We laten de rente stijgen zolang inflatie te hoog is

commentaar Verlegt het kabinet de koers?

Tot nu toe was de term medische discriminatie onzin. Die wordt gebruikt door degenen die ageren tegen de CoronaCheckapp. De QR-code die aantoont dat je gevaccineerd bent of getest zou mensen uitsluiten. Dat is maar hoe je het bekijkt. De keuze om je wel of niet te laten vaccineren wordt vrijgelaten. Wie zonder te zijn ingeënt toch naar een restaurant of een festival wil, moet zich laten testen. Op die manier wordt juist niemand uitgesloten.

