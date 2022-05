Waarom nog dat antieke eindexamen?

commentaar Vlaamse minister laat tanden zien

De Vlaamse minister Zuhal Demir voegt de daad bij het woord. Ze heeft vrijdag alle productieprocessen van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht waarbij giftige PFAS vrijkomen onmiddellijk laten stilleggen. Uit bloedonderzoek bleek afgelopen week dat honderden omwonenden te veel van deze chemicaliën in hun bloed hebben. Omdat 3M niet kon garanderen dat er geen PFAS meer wordt uitgestoten of geloosd, besloot Demir eigenhandig de kraan dicht te draaien.

