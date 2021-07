‘Vriendjes mogen niet meer worden voorgetrokken op de woningmarkt’

commentaar Sluipgif in de Wester­schel­de

18 juni Zeeland staat weer eens op nummer 1. Maar het is een plek op een podium waar je als provincie niet eens in de buurt wilt komen. Nergens zit zoveel van het schadelijke PFAS in vis dan in het oostelijke deel van de Westerschelde. Het is te lezen in een rapport, geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat, dat recent verscheen.