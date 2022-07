Vertrouwen verdwijnt als we in alles een crisis zien

In ons mooie land heersen een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een coronacrisis, een toeslagencrisis, een woningmarktcrisis, een energiecrisis, een vluchtelingencrisis, een personeelscrisis, een zorgcrisis en een kinderopvangcrisis. We worden, kortom, overspoeld door crises. Het Radio1-programma Stand.nl had vorige week al de stelling: ‘Met de huidige crises kan de politiek niet met reces’. Veel Nederlanders worden er naargeestig van. En ze verliezen het vertrouwen in de politiek. ​​​Politici veroorzaken​ immers crises of krijg​en er​ geen vat op. Minder dan drie op de tien Nederlanders hebben nog vertrouwen in wie ons besturen, zo meldt het CBS. Wordt het geen tijd voor een stevige rechtse leider die orde op zaken stelt? Zijn onze politici niet veel te zwak om dit land fatsoenlijk te besturen? Nee, dat zijn ze niet. Ook kan het kabinet gewoon met reces. Dat we ons vertrouwen in de politiek verliezen, is juist een gevolg van ons denken in crisis.