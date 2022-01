Verpleeghuizen kunnen niet toe met minder personeel: ‘Er zijn geen stille uren in de zorg’

commentaar Liever géén dan vuil water

‘Nood breekt wet’. Onder dat motto pompte het waterschap Scheldestromen, in de woorden van de provincie, in de (kurk)droge zomers van 2018, 2019 en 2020 gezuiverd afvalwater terug de Zeeuwse polders in om te voorkomen dat het land zou verdorren. Gezuiverd rioolwater is zeker niet van alle smetten vrij. Spoelden zo medicijnen, drugsresten en PFAS via de rioolwaterzuivering over het land, in plaats van in de Westerschelde? Hooguit een minieme hoeveelheid, zegt het waterschap.

9 november