Column Guido van der Heijden Ook ik was crimineel, ooit

7:00 Ik was een jaar of zeventien en, zoals het hoort bij jongens van zeventien, te dom om te poepen. Mijn vrienden waren al niet veel beter. We zaten na school te roken. Patrick wist wat leuks. Een mooi oud hotel, zou toch gesloopt worden, moesten we echt eens gaan kijken.