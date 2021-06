Tolvrije tunnel is geen kwestie van kosten en baten

B&B beweegt mee

9 mei De bed & breakfast wint de afgelopen jaren aan populariteit. Steeds meer mensen in Zeeland zien er een mooie manier in om wat extra inkomsten te genereren. Een of twee kamers in je eigen huis gebruiken als geldbron kan gemakkelijk zijn en tegelijkertijd wat gezelligheid met zich meebrengen. Tegelijkertijd heeft zeker het afgelopen jaar veel toeristen op het idee gebracht om het verblijf in een provincie als Zeeland in het kleinschalige te zoeken.