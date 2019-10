COMMENTAAR Wet topinkomen werkt maar deels

29 september Vijf jaar na de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) lijkt deze haar doel te hebben bereikt. De salarissen van directeuren-bestuurders in de semipublieke sector zijn, ook in Zeeland, veelal gedaald. Over de hoogte van de beloningen bestaat, dankzij de heldere normen, nauwelijks nog discussie.