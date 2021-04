Rekenkamer trapt, onbedoeld, een nieuw deukje in het imago van Zeeland

Commentaar Smoor het wapenbezit in de kiem

29 maart De school en de uitgaanscentra zijn dé plekken waar jongeren met wapens op zak te vinden en dus te bereiken zijn. Samenwerking tussen scholen, horeca en politie is nodig om wapenbezit te signaleren en aan te pakken. Dat is te lezen in het Actieplan Wapens en Jongeren dat het kabinet vier maanden geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Onder meer vijftien gemeenten in de Randstad en Noord-Brabant namen het initiatief voor het rapport.