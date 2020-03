Recreatiesector verdient steun

Commentaar Koste wat kost mensen redden

27 maart Nederland dreigt in een enge discussie te belanden. Over de prijs van een mensenleven. Zijn alle inspanningen die we doen om het coronavirus te beteugelen het waard? Is het verstandiger de economie te redden in plaats van oude mensen? Moeten we zo veel verlies lijden om hen een jaartje langer te laten leven?