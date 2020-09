PvdA gooit met voorstel één jaar tolvrije tunnel een boemerang in de lucht

De schijn is aangewak­kerd

25 september Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ligt onder vuur. Ondernemers in Reimerswaal betwijfelen of hij integer heeft gehandeld in het dossier Zanddijk. De weg tussen de A58 en Yerseke moet worden aangepakt. In de buurt van één van de vier mogelijke tracés heeft de broer van De Bat grond. En laat de provincie nou net alle tracés bespreekbaar vinden, behalve dat ene. Dat voedt geruchten.