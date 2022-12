Pak bedrijven keihard aan bij het bestrijden van PFAS-lozingen

commentaar Vooruitkij­ken naar een wel heel verre toekomst

Omzien naar elkaar, behalve naar de Zeeuwen, en vooruitkijken kijken naar een wel heel verre toekomst. Dat is een passende titel boven de passage in het regeerakkoord waarin de Westerscheldetunnel wordt genoemd. Terwijl iedereen rekende op een einde aan de tolheffing in 2025, of eerder, gebeurt dat als het aan VVD, D66, CDA en ChristenUnie ligt pas in 2030, op zijn vroegst.

15 december