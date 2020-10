Oud-directeur kerncentrale Borssele adviseert over kernenergie - dat voedt twijfel over onafhankelijkheid

COMMENTAAR Post of potlood, elke stem moet tellen

11 oktober De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika worden op dinsdag 3 november gehouden, maar de eerste stemmen zijn al uitgebracht. Wie dat per post doet, bijvoorbeeld vanuit Zeeland, kan al weken eerder een vakje rood maken. Ook binnen de VS zullen vele miljoenen Amerikanen voor deze oplossing kiezen. Er is geen ander land waar corona harder heeft toegeslagen, dus de schrik zit er goed in. Kiezers gaan liever niet in de rij staan voor een stembureau.