OPINIE | Breek de barrières voor vrouw op arbeidsmarkt

Als vrouwen - inderdaad, alleen vrouwen - gewoon een paar uur per week meer werken, zijn alle problemen opgelost. Alsof vrouwen nog genoeg tijd hebben en zelf niet nadenken over hoe ze werk en onbetaald werk willen verdelen in hun leven. CDA-minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met de campagne voorbij aan het ‘waarom’ veel vrouwen in deeltijd werken en daarmee aan de oplossingen. Vrouwen willen meer betaald werken, maar kunnen dat vaak niet. Uit onderzoek blijkt dat als betaalde en onbetaalde gewerkte uren per week samen worden genomen, vrouwen en mannen evenveel werken, gemiddeld 42 uur. Zolang Nederland wetgeving en faciliteiten blijft inrichten volgens het ‘anderhalf verdienmodel’, blijven de meeste vrouwen en mannen vastzitten in de deeltijd- en voltijdklem. Zo zorgt de dure kinderopvang in Nederland ervoor dat ouders kiezen voor deeltijdwerken. Er is sinds kort dan verruimd vaderschapsverlof, maar dat is er niet omdat het kabinet dat wilde.