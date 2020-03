Ongemakkelijke werkelijkheid

commentaar Zo veel mogelijk overeind houden

19 maart Het zijn rare dagen. We proberen te wennen aan het leven met corona. Dat lukt niet. Het is te absurd. Elke dag veranderen de inzichten over de dreiging en over de gevolgen. We zien maar één constante: een mix van zorgen over gezondheid en zorgen over inkomen. Hoeveel slachtoffers maakt het virus? Hoe ontwrichtend is deze crisis voor de economie? Er is voorlopig geen zinnig antwoord op te geven.