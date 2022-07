Onderwijs kraakt door jaren van ad-hocbeleid

De problematiek in het onderwijs is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. De AOb (Algemene Onderwijsbond) luidt terecht weer de noodklok. Er is een groot tekort aan schoolleiders (1100 fte), het lerarentekort is nijpend (10.000 fte) en het aantal onbevoegde leerkrachten neemt steeds verder toe.

Kees Francino is oud-directeur in het basisonderwijs.

Dat dit ongewenst is, mag duidelijk zijn. Het tekort is helaas echter geen tijdelijke situatie gebleken. En dat maakt het extra zorgelijk. De uitstroom blijft de komende drie tot vier jaar hoog. Veel leraren gaan met pensioen en de aanwas op de Pabo kan dit nog steeds niet compenseren. En onderwijs is een vak en dat moet je je goed eigen maken met een gedegen vooropleiding op niveau. Naast het lerarentekort speelt ook nog het probleem dat de overheid er maar niet in slaagt om het onderwijs een stevige structurele basis te geven, zowel in vorm als in financieel opzicht.