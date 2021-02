Onderwijs in theater is een half ei van Columbus

commentaar Laat de kiezer maar oordelen

13 januari Wie gaat de politieke consequenties dragen van de toeslagenaffaire? Het kabinet zegt er nog niets over. De ministersploeg wil het eerst eens worden over de beleidsmatige gevolgen. Zo blijft heel Nederland in lichte verwarring wachten op de afloop. Want de kwestie is toch helder? De schandalige behandeling van onschuldige burgers door de Belastingdienst is uitgebreid toegelicht. Niets staat een politieke afrekening in de weg. Behalve misschien corona.