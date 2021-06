Ondankbare minister

Commentaar Afsluiten van Boulevard Vlissingen is geen oplossing

11 juni Elke Zeeuw heeft het wel eens gedaan of doet het regelmatig: een rondje rijden over de Boulevard in Vlissingen. Maar de gemeente denkt na over een verbod van auto’s, motoren en scooters. Elke dag tussen 17.00 uur en middernacht. Omdat er overlast is. Toch is dat geen reden de Boulevard dicht te gooien.