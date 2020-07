Met voetgangersgebieden geeft Veere het goede voorbeeld aan alle Zeeuwse trekpleisters

Helmplicht verplicht? Eerst betere fietspaden

30 juni Stel een helm verplicht voor fietsende kinderen tot 12 jaar en voor elektrische fietsers. Dit is het heldere advies aan de regering van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. De motivatie is sterk: zo’n helmplicht voorkomt tientallen doden per jaar. Als we met een helm van een paar tientjes slachtoffers kunnen voorkomen, moeten we het niet laten. Voor snelle elektrische fietsen geldt de plicht al. Voor snorfietsers is een wet in voorbereiding. Dus is het logisch de rest van de elektrische fietsers meteen mee te nemen. En jonge kinderen al helemaal. Iedereen vóór? Zo simpel is het niet.